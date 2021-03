Le pétrole enregistre sa plus forte chute hebdomadaire depuis novembre

(AOF) - L'or noir a connu une semaine agitée et son plus fort repli hebdomadaire depuis le mois de novembre: malgré une hausse de 2,37% vendredi soir, à 64,36 dollars le barils, les cours du Brent de la Mer du Nord ont en effet cédé près de 7% sur la semaine, dont -7,2% rien que jeudi dernier (sa plus forte chute journalière depuis septembre). Les restrictions d'importation de la Chine et les difficultés des raffineries texanes à se remettre du vortex polaire de février pèsent sur la demande.

Dans le même temps, le ralentissement des campagnes de vaccinations et les nouvelles mesures de restriction fragilisent la reprise économique à court terme en Europe.

Malgré tout, pour les analyste de Goldman Sachs, ce fléchissement n'est que passager, et le Brent devrait retrouver les 80 dollars le barils dès l'été prochain.