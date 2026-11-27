Le pétrole en passe de mettre fin à une série de baisses de trois semaines en raison des craintes liées à l'offre

Les cours du pétrole ont légèrement progressé vendredi et sont en passe de mettre fin à une série de trois semaines de baisse, alors que les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient , en proie à des conflits.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 4 cents à 96, 61 dollars le baril à 04h50 GMT, après avoir gagné près de 2 dollars jeudi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis le 6 novembre.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) s’établissaient à 85 , 78 dollars le baril, en hausse de 2, 10 dollars , soit 2,5% , par rapport à leur cours de clôture de mercredi. Il n’y a pas eu de cours de clôture pour le WTI jeudi en raison du jour férié de Thanksgiving aux États-Unis .

“Nous pensons que le Brent peut encore dépasser les 100 dollars le baril sans nouvelle escalade majeure au Moyen-Orient, mais cela nécessite de plus en plus des signes d’une offre livrable limitée”, ont déclaré les analystes de l’ANZ Brian Martin et Daniel Hynes dans une note.

Les cours avaient reculé ces dernières semaines, soulagés par le fait que le président américain Donald Trump n’ait pas intensifié l’action militaire contre l’Iran après les élections de mi-mandat . Cependant, l’Iran a continué d’attaquer des navires transitant par le détroit d’Ormuz, perturbant ainsi les exportations de pétrole, tandis que les Houthis yéménites ont frappé des infrastructures saoudiennes.

“ La reprise des exportations du Golfe et l’atténuation des risques géopolitiques favorisent une baisse des cours du pétrole en 2027. Toutefois, l’épuisement des stocks, la persistance des risques liés au transport maritime et la lenteur des réparations dans les raffineries laissent le marché vulnérable”, a déclaré Sim Moh Siong, analyste chez OCBC, dans une note. ”

La raffinerie de Jazan d’Aramco a temporairement suspendu certaines de ses activités après qu’un projectile a frappé le site jeudi, tuant un ouvrier népalais et en blessant plusieurs autres, a indiqué le ministère saoudien de l’Énergie dans un communiqué.

Cette frappe constitue le dernier coup porté par les Houthis contre des installations saoudiennes stratégiques, au lendemain de la revendication par le groupe d’attaques contre Ras Tanura , la plus grande raffinerie du royaume et une plaque tournante majeure pour l’exportation de brut, ainsi que contre les ports de Djeddah et de Jazan sur la mer Rouge, dans un contexte d’escalade des hostilités entre les deux camps.

Compte tenu des perturbations liées à la guerre en Iran, l’OPEP+ devrait maintenir ses objectifs de production pétrolière au moins pour le premier trimestre 2027 lors d’une réunion dimanche, ont indiqué deux sources .

Par ailleurs, l’Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes depuis fin octobre , le dernier incident en date ayant provoqué un incendie à la raffinerie ECO de Slaviansk, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie.

Par ailleurs, des incendies ont perturbé jeudi l'activité de la raffinerie thaïlandaise de Bangchak et de la raffinerie vénézuélienne d'Amuay .