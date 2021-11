Le pétrole en hausse en dépit de l'utilisation des réserves stratégiques américaines

(AOF) - Le cours du baril de Brent gagne 2,52% à 81,50 dollars à l'approche de la clôture en Europe. L'or noir rebondit en dépit de la décision du président américain de mettre sur le marché 50 millions de barils précédemment stockés dans les réserves stratégiques du pays. Joe Biden avait promis récemment de le faire en concertation avec d’autres pays afin de faire pression sur les cours du pétrole. La Chine, l'Inde, Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni se coordonneront avec les Etats-Unis.

" Les consommateurs américains ressentent l'impact des prix élevés de l'essence à la pompe et dans leurs factures de chauffage domestique, et les entreprises américaines aussi, car l'offre de pétrole n'a pas suivi la demande alors que l'économie mondiale émerge de la pandémie. C'est pourquoi le président Biden utilise tous les outils à sa disposition pour faire baisser les prix et remédier au manque d'approvisionnement ", peut-on lire dans le communiqué de la Maison-Blanche.