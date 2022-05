Le pétrole emporté par la vague baissière

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain cède 4,3% à 105,1 dollars. Le pétrole, à l'image des autres actifs à risque, est pénalisé par l'aversion pour le risque des investisseurs. L'or noir est également affecté par l'Arabie Saoudite qui a réduit ses prix pour ses clients en méditerranée, en Europe et en Asie. Les plus fortes baisses ont profité aux pays méditerranéens. Enfin, le pétrole est tiré vers le bas par la crainte d'un ralentissement de la demande chinoise. En Chine, le niveau d’importation stagne et les exportations sont au plus bas depuis juillet 2020.