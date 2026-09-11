Le pétrole devrait afficher une hausse hebdomadaire de plus de 7 % en raison des perturbations de l'approvisionnement ; le prix du diesel aux États-Unis atteint un niveau record

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* Le Brent et le WTI ont progressé de plus de 10 % depuis le début de la semaine

* Les attaques des Houthis depuis le Yémen marquent une escalade au-delà du détroit d'Ormuz

* Les prix du diesel aux États-Unis dépassent pour la première fois les 6 dollars le gallon

* Selon l'AIE, le déficit mondial d'approvisionnement en pétrole devrait s'aggraver en 2026 en raison du retour tardif à la normale des flux en provenance du Golfe

(Mise à jour avec des détails et les derniers cours)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont reculé vendredi, mais affichaient tout de même une hausse de plus de 7 % sur la semaine, tandis que les prix du diesel aux États-Unis ont atteint un niveau record, les attaques menées le long des principales routes maritimes du Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,75 dollars, soit 3,48 %, à 103,88 dollars le baril à 10 h 12 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a reculé de 3,33 dollars, soit 3,25 %, à 99,15 dollars le baril. Les deux indices de référence avaient atteint plus tôt dans la séance leurs plus hauts niveaux depuis la mi-mai.

Les indices de référence ont effacé leurs gains initiaux après que le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire avec l’Iran pour réguler le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le Brent et le WTI avaient progressé de plus de 6 % jeudi.

« Certaines informations faisant état de nouvelles négociations possibles au Moyen-Orient pèsent modérément sur les cours du pétrole aujourd’hui », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste en énergie chez UBS, avant d’ajouter: « Je continue de percevoir des risques à la hausse à court terme pour les cours du pétrole, mais il faut également s’attendre à une forte volatilité persistante des prix ».

L’Iran a déclaré avoir attaqué dix navires près du détroit d’Ormuz mercredi, après que les États-Unis ont frappé cinq pétroliers iraniens. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré qu’il intensifierait sa riposte en cas de nouvelles attaques.

Le nombre de transits de navires dans le détroit d’Ormuz est tombé à sept jeudi, contre 11 la veille, selon les données préliminaires de suivi des navires publiées vendredi, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est de 15.

Le détroit acheminait environ un cinquième des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début de la guerre avec l’Iran fin février.

Les Houthis, alliés de l’Iran, ont pris le contrôle du port yéménite de Mocha jeudi, faisant peser une menace supplémentaire sur le trafic en mer Rouge, tandis que le trafic dans le Golfe reste restreint dans le détroit d’Ormuz , les attaques contre des pétroliers dans la région s’étant intensifiées ces derniers jours.

Selon les analystes, les attaques lancées depuis le Yémen contre des installations énergétiques saoudiennes marquent une escalade qui dépasse le cadre de l’Iran et du détroit d’Ormuz, et font craindre des perturbations prolongées dans l’ensemble de la région.

L’offre et la demande mondiales de pétrole baisseront davantage que prévu cette année, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie , car l’absence de progrès pour mettre fin à la guerre en Iran retarde le retour à la normale des flux au Moyen-Orient jusqu’en 2027.

Par ailleurs, deux responsables de la Banque centrale européenne ont laissé entendre vendredi que de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient être envisagées si la flambée des prix de l’énergie, alimentée par la guerre, se poursuivait et entraînait une hausse des autres prix dans la zone euro.

LES PERTURBATIONS DE L'APPROVISIONNEMENT FONT GRIMPER LES PRIX DES CARBURANTS

Les perturbations de l'approvisionnement en pétrole dues à la guerre en Iran, associées aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes, ont fait passer jeudi le prix moyen national du diesel aux États-Unis au-delà de 6 dollars le gallon pour la toute première fois, selon le site de suivi des prix GasBuddy.

« Les produits raffinés, en particulier le diesel, subissent actuellement un double coup dur », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

« Tant que les contraintes de transport maritime dans le Golfe et les interruptions de raffinage en Russie persisteront, le diesel et les autres produits raffinés devraient afficher une tendance à la hausse plus marquée que le marché du brut dans son ensemble », a-t-il ajouté.

La Commerzbank a relevé ses prévisions de fin d’année pour le Brent de 75 à 85 dollars le baril, tout en augmentant ses prévisions pour le kérosène de 980 à 1.230 dollars la tonne et celles pour le diesel de 950 à 1.200 dollars la tonne.

Par ailleurs, l'autorité chinoise chargée de la planification économique a annoncé vendredi qu'elle relèverait, à compter du 12 septembre, les plafonds des prix de détail de l'essence et du diesel de 260 yuans ($38,76) et de 250 yuans par tonne métrique, respectivement.