Le pétrole démarre bien la semaine

(AOF) - Les cours de pétrole sont bien orientés en ce lundi. Vers 16 heures, le cours du baril de Brent progressait de 1,18% à 77,13 dollars. après que les dirigeants américains aient conclu un accord provisoire sur le plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement dans la plus grande économie du monde et le plus grand consommateur de pétrole.