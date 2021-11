Le pétrole débute bien novembre

(AOF) - A l'image d'autres actifs à risque, le cours du baril de WTI est en hausse au cours de cette première séance de novembre. Il gagne en effet 0,87% à 84,3 dollars après avoir atteint le mois dernier un plus haut depuis octobre 2014. Selon les analystes, l'or noir est soutenu par les spéculations entourant la stratégie de l'Opep et de ses partenaires, Russie en tête. Les producteurs d'or noir semblent en effet réticents à accélérer les augmentations de production malgré le resserrement de l'offre de brut et une demande croissante.