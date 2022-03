Le pétrole dans le rouge, Biden plus fort que l'Opep

(AOF) - Les cours du pétrole réduisent légèrement leurs pertes après la décision de l'Opep et de ses partenaires, dont la Russie, de n'augmenter que légèrement, soit d'environ 432.000 barils par jour (bpj) en mai, leur production. Les Etats-Unis souhaitaient une hausse plus significative afin de faire refluer les cours de l'or noir. Si le pétrole reste dans le rouge malgré l'Opep, c'est que Joe Biden devrait annoncer ce soir son intention de prélever jusqu'à un million de barils par jour de sa réserve stratégique de pétrole (SPR) et 180 millions de barils sur plusieurs mois.

Ce matin, Jeffrey Halley, analyste de marché senior, Asie-Pacifique, chez Oanda précise que cette libération représenterait environ un tiers du total des réserves stratégiques de pétrole.