Le pétrole dans la tourmente

(AOF) - Un vent mauvais souffle sur le pétrole, Vers 17h30, le cours du baril de WTI cède 2% à 52,27 dollars, soit son plus bas niveau depuis début octobre 2019. L'or noir est pénalisé par la crainte de l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale, et donc sur la demande de brut. Par ailleurs, les Etats-Unis ont enregistré en 2019 leur plus faible croissance depuis trois ans à 2,3%. Enfin, hier, les stocks de brut aux Etats-Unis ont grimpé plus que prévu, signe du déséquilibre entre l'offre et la demande.