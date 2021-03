Le pétrole bondit de 4%, l'Arabie saoudite devrait prolonger la réduction de sa production

(AOF) - Les cours du pétrole ont accru leurs gains en fin d'après-midi, le baril de Brent progressant de 4,02% à 66,56 dollars. L'Opep+ se réunissait aujourd'hui pour décider ou non d'augmenter leur production. Selon les dernières informations de presse, l'Arabie saoudite aurait accepté de prolonger d'un mois, jusqu'en avril, la réduction volontaire de sa production d'1 million de barils. La Russie et le Kazakhstan seraient les seuls se voir autoriser une augmentation de leur production.

Pétrole et parapétrolier

