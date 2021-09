Le pétrole baisse malgré le repli des stocks américains

L'Opep et ses alliés sont actuellement réunis pour discuter de l'augmentation de 400 000 barils par jour (bpj) convenue précédemment pour les mois à venir.

L'or noir est dans la rouge malgré également l'information de presse selon laquelle l'Opep+ avait relevé sa prévision de demande pour 2022. Les investisseurs s'attendent sans doute à ce que cette révision ne conduise à une augmentation plus rapide de la production d'hydrocarbures.

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain cède 1,2% à 67,61 dollars malgré la baisse plus marquée que prévu des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Ils ont baissé de 7,169 millions de barils alors que le consensus tablait sur un repli de 3,088 millions après -2,979 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence, en revanche, ont grimpé de 1,29 millions. Les économistes tablaient sur une contraction de 1,633 millions après la baisse de 2,242 millions enregistrée la semaine dernière. Les stocks de produits distillés ont reculé de 1,732 million. Le marché visait -0,65 million.

Pétrole et parapétrolier

