Le pétrole au plus haut depuis octobre 2014

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain gagne 0,24% à 87,56 dollars, au plus haut octobre 2014. L'or noir est soutenu par l'accélération de la croissance américaine au quatrième trimestre 2021 (+6,9% après +2,3% au troisième trimestre). Le pétrole continue par ailleurs de profiter des tensions géopolitiques persistantes entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine. Dans ce cadre, le durcissement attendu de la politique monétaire de la Fed, qui devrait modérer l'inflation et tempérer la vigueur de l'économie américaine, est relégué au second plan.