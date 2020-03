Le pétrole au plus bas depuis près de 18 ans

(AOF) - Le cours du baril de Brent chutait en fin d'après-midi de plus de 10% à 22,38 dollars après avoir atteint plus tôt 22,33 dollars, soit son plus bas niveau depuis novembre 2002. De son côté, le baril de WTI américain plongeait de 6,3% à 20,02 dollars, après avoir atteint plus tôt 19,85 dollars, soit également son plus bas niveau depuis fin 2002. L'or noir est durement affecté par la très forte contraction de la demande liée à l'effondrement de l'économie mondiale causé par le coronavirus.

Il subit également les graves distorsions entre les principaux producteurs alors que l'Arabie Saoudite a confirmé ne plus être en discussions avec la Russie...

L'Arabie saoudite vient d'ailleurs d'annoncer son intention de porter ses exportations pétrolières au niveau record de 10,6 millions de barils par jour à partir du mois de mai.