Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis trois mois avant de rebondir sous l'effet des menaces pesant sur le détroit d'Ormuz

Les cours du pétrole ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis trois mois en raison de signes d'une hausse de l'offre de brut, mais se sont stabilisés alors que les risques pesant sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz persistaient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 12 cents, soit 0,1%, à 89,25 dollars le baril à 12h17 GMT, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le 27 août. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 21 cents, soit 0,3%, à 79,96 dollars le baril, après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis le 10 août.

Trois navires ont été touchés par des projectiles non identifiés lundi alors qu’ils naviguaient vers l’est dans le détroit d’Ormuz, a indiqué mardi l’organisme britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Les trois navires ont poursuivi leur route et tous les membres d’équipage ont été retrouvés sains et saufs, a précisé l’UKMTO.

Les États-Unis enquêtent également pour déterminer si l’Iran a été impliqué dans des cyberattaques visant jusqu’à 50 pétroliers, a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables américains et d’autres sources proches du dossier.

SIGNAL DE L'OFFRE

L'oléoduc libyen de Sharara a rouvert après qu’un « groupe illégal » eut fermé une vanne sur l’oléoduc, et le pétrole a commencé à s’écouler vers les réservoirs de stockage de l’installation d’Akakus à Zawiya, a déclaré lundi à Reuters le président de la Société nationale du pétrole.

La Chine et l’Inde sont en passe d’enregistrer des importations record de pétrole russe cette année, comblant ainsi un déficit d’approvisionnement causé par la guerre en Iran, selon des données sur les pétroliers et des sources du secteur.

Les dérogations temporaires accordées par les États-Unis aux sanctions sur le pétrole russe, visant à maintenir l’approvisionnement des marchés dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, ont élargi l’éventail des navires et des fournisseurs disponibles pour l’Inde et la Chine, leur permettant ainsi d’augmenter leurs achats.

“Les cours du pétrole subissent une légère pression à la baisse provenant de deux sources: d’une part, les marchés anticipent une partie des risques géopolitiques à court terme au Moyen-Orient; d’autre part, les prélèvements sur les réserves stratégiques maintiennent l’offre à un niveau relativement confortable malgré la baisse des exportations régionales et la forte demande chinoise”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Si l’amélioration de l’offre pèse sur les prix, les analystes ont toutefois souligné que le marché restait fragile.

“Les cours du pétrole, les écarts de prix entre les différentes échéances, les marges de raffinage et le positionnement des investisseurs indiquent de plus en plus que le marché s’attend à un retour à la normale”, a déclaré Daniel Hynes, stratège senior en matières premières chez ANZ, dans une note adressée à ses clients. “Pourtant, la logistique reste limitée et les réserves de sécurité sont faibles.”

La Deutsche Bank a indiqué que les stocks mondiaux observés de liquides avaient augmenté en octobre, ce qui implique une offre excédentaire de 1,7 million de barils par jour. Les signes s'accumulent pour montrer que le marché mondial se rééquilibre et bascule vers un excédent, même si des revers pourraient retarder cette évolution, a précisé la banque dans un rapport de recherche.

Les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers ont probablement augmenté la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters .

Par ailleurs, le Premier ministre irakien a ordonné au ministère fédéral du Pétrole de gérer les champs pétroliers situés dans les zones placées sous le contrôle des forces de sécurité kurdes, a annoncé mardi l’agence de presse officielle, ce qui pourrait aggraver les tensions entre Bagdad et la région semi-autonome du Kurdistan.