Le pétrole affecté, lui aussi, par Omicron information fournie par AOF • 14/12/2021 à 17:36



(AOF) - Les cours du pétrole accusent leur deuxième séance consécutive de baisse. Vers 17h30, le baril de Brent perd 1,1% à 73,5 dollars. Les actifs à risque sont pénalisés par le regain d'aversion pour le risque suscité par Omicron. La rapide propagation du nouveau variant fait craindre de nouvelles restrictions sanitaires et un comportement plus prudent des agents économiques qui pourraient peser sur la demande d'or noir. Ce matin, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la baisse sa prévision de la demande mondiale de pétrole pour 2021 et 2022 de 100 000 barils/jour.