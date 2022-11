Le pétrole affaibli par la résurgence du Covid en Chine

(AOF) - Les prix du pétrole sont orientés en net déclin ce lundi. Un assouplissement des mesures de restriction en Chine, premier importateur mondial de brut, n'est plus du tout à l'ordre du jour alors que le pays a enregistré un premier décès lié au Covid-19 depuis plusieurs mois. Vers 16h30, le cours du Brent accusait un repli de 5,40% à 83 dollars tandis que le cours du WTI américain reculait, lui, de 5,44% à 75,84 dollars.

Pétrole et parapétrolier

