Le pétrole a chuté de plus de 27% depuis son plus haut de l'année

(AOF) - Les cours du WTI ont de nouveau reculé, perdant plus de 8% à 94,33 dollars en fin d'après-midi et se rapprochent de leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Ils avaient atteint un plus haut de l'année à plus de 130 dollars le 7 mars en raison des craintes d'approvisionnement du fait du conflit. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur l'économie de la nouvelle vague de Covid à laquelle la Chine est confrontée. UBS avance également comme explication un léger apaisement des inquiétudes concernant les exportations russes d'or noir.