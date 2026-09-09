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par Jamie McGeever

Les marchés boursiers du monde entier ont reculé mercredi, alors que la persistance du conflit au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole au-delà de 100 dollars le baril , tandis que les rendements obligataires atteignaient de nouveaux sommets depuis plusieurs années, les investisseurs réagissant négativement au projet du Trésor américain de tripler ses rachats d’obligations .

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine ce qui pourrait remplacer le yen japonais en tant que devise de financement de prédilection dans les opérations de carry trade sur le marché des changes mondial. Le franc suisse? Le dollar canadien? L’euro? Il n’y a pas de candidat évident.

À lire aujourd’hui

* L’Iran a déclaré mercredi avoir attaqué dix navires près du détroit d’Ormuz après que les États-Unis eurent coulé cinq pétroliers iraniens, dans le cadre de la plus grande vague déclarée d’attaques de représailles contre le transport maritime menées par les deux camps depuis le début de la guerre, qui dure depuis six mois.

* EXCLUSIF – Des agents d’IA mis en circulation par OpenAI ont utilisé plus de 10 sites web jusqu’alors non divulgués pour des communications non autorisées au début de cette année, selon six groupes d’enquêteurs indépendants et des données examinées par Reuters, ce qui montre que l’activité illicite de ces agents était plus étendue que ce qui avait été révélé auparavant.

* Les États-Unis ont interdit l’importation d’une large gamme de boissons alcoolisées, de motos et de produits laitiers canadiens, ce qui a considérablement aggravé un différend commercial déjà très vif.

* Même deux guerres et des prix de l’énergie stratosphériques n’ont pas refroidi l’économie mondiale. La croissance mondiale reste soutenue en ce début de second semestre, obligeant les gestionnaires d’actifs à trouver des garde-fous tout en maintenant leurs investissements. La hausse des taux d’intérêt pourrait être le seul frein politique restant, observe Mike Dolan de ROI .

* Quelle quantité de pétrole transite par le détroit d’Ormuz ? Les traders, les dirigeants du secteur de l’énergie et les responsables gouvernementaux tentent tous de le déterminer — mais parviennent à des conclusions très divergentes. Il apparaît toutefois de plus en plus clairement que ce mystère a introduit une prime de risque résiduelle dans les prix du brut, qui pourrait rester profondément ancrée pendant des mois. Analyse de Ron Bousso, de ROI.

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: La Corée du Sud surperforme en Asie, +1,3 %. L’Europe recule de 1,4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis un mois. Les trois principaux indices américains sont tous en baisse: S&P 500 -0,5 %, Nasdaq -0,6 %, Dow -0,8 %.

* SECTEURS/TITRES: Tous les secteurs du S&P 500 sont en baisse, à l’exception de l’énergie (+1). Industrie -1,5 %, services publics -1,2 %. Meta +6,6 %, Apple -0,3 % lors du lancement de son nouveau téléphone pliable. Comcast -6,6 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar/yen oscille autour de son plus bas niveau depuis 7 mois.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains, britanniques et européens atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Le rendement américain à 10 ans, à son plus haut niveau depuis trois ans, suscite une forte demande lors de l’adjudication des obligations à 10 ans — le ratio offres/demandes est le plus élevé depuis plus d’une décennie, selon Wrightson ICAP.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole poursuit sa hausse, le Brent dépasse les 100 dollars le baril. Le diesel américain atteint un niveau record de 5,94 dollars le gallon.

Les sujets d’actualité du jour:

Notre Chambre

« C’est moi qui suis aux commandes désormais », a déclaré mardi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent . « Et vous pouvez parier contre moi si vous le souhaitez. » Ces remarques surprenantes de M. Bessent faisaient référence à sa connaissance du yen japonais et à l’influence qu’il exerce sur cette devise. Rappelons que les États-Unis sont intervenus conjointement avec le Japon pour soutenir le yen il y a quelques semaines. L’assurance affichée par M. Bessent semble ici justifiée — du moins pour l’instant —, le yen affichant une forte remontée sur tous les fronts. Bien sûr, seul le temps le dira.

Mais la situation est différente sur le marché obligataire américain, où M. Bessent est encore plus actif, s’efforçant de faire baisser les taux à long terme. Le Trésor américain a annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations à long terme jeudi, soit trois fois le montant de son dernier rachat. Mais les taux ont bondi vers de nouveaux sommets historiques à l’annonce de cette mesure. Le marché obligataire américain est vaste, et des paris importants y sont pris. Là encore, seul le temps nous le dira. Mais la maison ne gagne peut-être pas toujours ici.

Énergie en hausse

Le Brent est repassé au-dessus des 100 dollars le baril, le WTI n’est pas loin derrière et atteint son plus haut niveau depuis trois mois. Le prix du pétrole a désormais augmenté de 50 % par rapport à la même période l’année dernière. Dans le même temps, les prix de l’essence aux États-Unis se situent largement au-dessus de 4 dollars le gallon, et le diesel atteint un niveau record de 5,94 dollars le gallon. La guerre au Moyen-Orient s’étend, et rien ne laisse présager que la paix, une résolution ou un cessez-le-feu soient pour autant en vue.

Tout cela soulève des questions déroutantes: pourquoi l’économie ne s’effondre-t-elle pas , et cela arrivera-t-il un jour? Bien sûr, l’économie est aujourd’hui beaucoup moins gourmande en énergie qu’elle ne l’était par le passé, et comme on le constate ailleurs, de nombreux modèles macroéconomiques traditionnels, règles empiriques et corrélations ont perdu toute validité depuis la pandémie de COVID-19 . Les coûts élevés de l’énergie sont l’un des facteurs qui font grimper les rendements obligataires, et les actions pourraient désormais en subir les conséquences. La balance commence-t-elle à pencher?

La ruée vers le pliable

Les actions Apple ont enregistré une performance raisonnablement bonne cette année, surpassant tous ses pairs du « Magnificent 7 » à l’exception de Nvidia. Les investisseurs ont salué l’approche prudente d’Apple en matière d’emprunt: l’entreprise a évité la frénésie d’émissions de dette à laquelle se sont livrés bon nombre de ses concurrents pour financer le développement de l’IA. La capitalisation boursière d’Apple a brièvement dépassé les 5.000 milliards de dollars en juillet, faisant d’elle la deuxième entreprise seulement à franchir ce cap après Nvidia.

Mais des doutes persistent quant aux nouveaux produits et à leur tarification. Si l’on en juge par la réaction initiale du cours de l’action mercredi, après le lancement du téléphone pliable de la société baptisé « Duo » , ces doutes ne sont pas près de se dissiper. Le modèle Duo le moins cher coûtera 1.999 dollars, ce qui n’est pas donné. L’action a d’abord chuté de plus de 2 % lors de la présentation, mais a récupéré la majeure partie de ces pertes pour ne terminer qu’en baisse de 0,3 %. Elle est toutefois restée à la traîne par rapport aux autres valeurs du « Mag 7 » et des géants de la tech.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Inflation de l'IPC en Allemagne (août, chiffres définitifs)

* Décision de la Banque centrale européenne sur les taux d’intérêt

* Inflation de l'IPP américain (août)

* Nombre hebdomadaire de demandes d’allocations chômage aux États-Unis

* Le Trésor américain vend 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans lors d'une adjudication

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