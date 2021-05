Le peso mexicain soutenu par des spéculations de tour de vis monétaire anticipé

(AOF) - Le peso mexicain a pris jusqu'à 0,92% cet après-midi face au dollar américain, avant de tempérer ses gains. La devise a été soutenue par des spéculations concernant un resserrement monétaire de la part de la Banque centrale mexicaine (Banxico) dès le second semestre 2021. L'inflation a atteint 6,1 % en avril, soit le double de la cible médiane de 3 % visée par l'institution. Si la Banxico estime que cette hausse des prix est transitoire, elle a néanmoins laissé entendre qu'elle pourrait mettre plus de temps que prévu à se résorber. Pour l'heure, le principal taux directeur reste fixé à 4 %.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.