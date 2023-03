Le peso mexicain impacté par les turbulences du secteur bancaire américain

Elle ajoute : " Comme Banxico dispose d'une importante marge de manœuvre pour réduire ses taux en cas de crise grâce à son cycle agressif de hausse des taux, le peso a été l'un des plus grands perdants des turbulences dans le secteur bancaire américain. Cependant, si celles-ci s'estompent comme le prévoient nos économistes, le peso mexicain devrait rapidement retracer ses pertes grâce au maintien de l'approche hawkish de Banxico."

Pour cette spécialiste, " si les incertitudes devaient se poursuivre, contrairement à nos attentes, et exercer une pression excessive sur l'économie américaine, l'économie mexicaine pourrait également en pâtir en raison des liens étroits qui existent entre les deux pays, ce qui se traduirait tôt ou tard par un affaiblissement des perspectives d'inflation ".

