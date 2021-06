Le peso mexicain grimpe grâce au tour de vis monétaire de la Banxico

(AOF) - Le peso mexicain a gagné 4,5% cette semaine face au dollar, dans le sillage d'un tour de vis monétaire surprise de la Banque centrale du Mexique. La Banxico a en effet relevé son taux directeur de 25 points de base à 4,25%, alors que les économistes anticipaient un statu quo, accompagné d'un commentaire laissant augurer un futur resserrement monétaire. L'institution a finalement pris les devants afin de juguler une inflation qui accélère et a atteint 5,9% en mai, chiffre bien supérieur à la cible officielle de 3%.

