Le peso argentin continue de s'enfoncer

(AOF) - En fin de semaine, la monnaie argentine a atteint un plus bas record de 65,759 pesos pour un dollar, en repli de près de 60% en un an. Dans l'impossibilité de rembourser les dettes du pays, le président argentin de centre-gauche Alberto Fernández a proposé à ses créanciers une offre de restructuration sur 68,8 milliards de dollars de dette. Il propose notamment l'effacement de 5,4% du capital, soit 3,6 milliards de dollars, et une remise de 62% sur les intérêts, soit 37,9 milliards de dollars.

Le dirigeant a également proposé un moratoire de trois ans, qui permettrait au pays de commencer à rembourser en 2023, le temps de sauver une économie plongée dans une crise que le coronavirus a encore aggravé.