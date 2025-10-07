Le personnel du contrôle aérien est affecté pour la deuxième journée, ce qui retarde les vols

(Plus de détails sur les aéroports et l'arrière-plan) par David Shepardson

Des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien affectent les vols pour la deuxième journée consécutive dans de nombreux aéroports américains, alors que la fermeture partielle du gouvernement entre dans sa septième journée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un avis publié mardi.

La FAA a indiqué que certains vols étaient retardés dans les aéroports de Nashville et de Newark, entre autres. Les vols à l'arrivée étaient retenus jusqu'à 30 minutes à Newark en raison des problèmes de personnel.

La FAA a également signalé des problèmes de personnel au centre de contrôle du trafic aérien d'Atlanta et a indiqué qu'elle pourrait réduire le nombre de vols arrivant par heure à l'aéroport O'Hare de Chicago.

Le mauvais temps a également des répercussions sur les vols dans tout le pays.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent continuer à travailler pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés et les contrôleurs devraient recevoir un salaire partiel le 14 octobre.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que la FAA avait constaté une légère augmentation du nombre de contrôleurs en congé de maladie et que les effectifs du trafic aérien avaient été réduits de 50 % dans certaines régions depuis le début de la fermeture, la semaine dernière.

"Si nous n'avons pas de contrôleurs, nous allons nous assurer que l'espace aérien est sûr. Nous allons donc ralentir le trafic", a déclaré Sean Duffy mardi sur Fox News, dans l'émission "Fox and Friends".

FlightAware, un site de suivi des vols, a déclaré que plus de 2 300 vols avaient été retardés mardi, dont environ 200 à Nashville, soit 20% de ses vols.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de l'administration de la sécurité des transports a augmenté, les travailleurs n'ayant pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.