Le père de Boris Johnson s'est rendu en Grèce malgré les recommandations sur le coronavirus

ATHENES, 2 juillet (Reuters) - Le père du Premier ministre britannique Boris Johnson a pris l'avion pour se rendre en Grèce, malgré les recommandations de Londres d'éviter les voyages non essentiels, a confirmé jeudi le gouvernement grec. Stanley Johnson a réussi à se rendre dans la région du Pélion, probablement en passant par la Bulgarie, selon les informations des autorités locales. L'écrivain qui y possède une maison de vacances a qualifié son voyage d'"essentiel" et nécessaire pour nettoyer sa résidence secondaire avant l'arrivée des locataires estivaux conformément aux mesures anti-COVID, a rapporté le site du journal Daily Mail. Le gouvernement grec a rappelé qu'Athènes a interdit les vols directs depuis le Royaume-Uni et la Suède jusqu'au 15 juillet. Cependant, "si un ressortissant de ces pays arrive en Grèce d'une autre façon, il peut bien entendu venir", selon le porte-parole gouvernement Stelios Petsas. Le Premier ministre Boris Johnson a refusé de commenter ces informations. (Angeliki Koutantou, Renee Maltezou et Elizabeth Piper, version et française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

