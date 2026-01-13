Le Pentagone va investir 1 milliard de dollars dans les activités de L3Harris dans le domaine des moteurs de fusée, les actions montent en flèche

L3Harris se sépare de son unité de moteurs de fusée en vue de son introduction en bourse en 2026

L'investissement du Pentagone marque le premier partenariat direct avec un fournisseur

La structure de la transaction pourrait faire l'objet d'un examen minutieux en raison de conflits d'intérêts

13 janvier - Le gouvernement américain va investir 1 milliard de dollars dans l'activité en pleine croissance de L3Harris Technologies LHX.N dans le domaine des moteurs de fusée, garantissant ainsi un approvisionnement régulier des moteurs indispensables utilisés dans une large gamme de missiles tels que les Tomahawks et les intercepteurs Patriot.

Les actions étaient en hausse de 11,4 % dans les échanges pré-marché à New York. L'accord représente le dernier investissement du gouvernement américain dans les entreprises américaines, qui a inclus une participation de 10 % dans le fabricant de puces Intel

INTC.O et des investissements dans des producteurs de minerais essentiels. Il intervient quelques jours seulement après que le président Donald Trump a critiqué les entreprises de défense pour la lenteur de la production d'armes.

L3Harris a déclaré mardi qu'elle prévoyait une introduction en bourse de son activité croissante de moteurs de fusée dans une nouvelle société cotée en bourse, soutenue par un investissement d'un milliard de dollars en titres convertibles du gouvernement. Ces titres seront automatiquement convertis en actions ordinaires lorsque la société sera cotée en bourse, dans le courant de l'année 2026.

"Nous modifions fondamentalement notre approche de la sécurisation de notre chaîne d'approvisionnement en munitions", a déclaré Michael Duffey, sous-secrétaire d'État à la défense chargé des acquisitions et du maintien en condition opérationnelle. "En investissant directement dans les fournisseurs, nous construisons la base industrielle résiliente nécessaire à l'Arsenal de la liberté."

L'INVESTISSEMENT DIRECT DU PENTAGONE MARQUE UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE

L'investissement dans un entrepreneur de la défense n'est pas une surprise totale après que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré en août dernier que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans les principaux entrepreneurs de la défense , y compris Lockheed Martin LMT.N . L'investissement dans Intel a été une aubaine pour l'entreprise, dont les actions ont plus que doublé depuis l'annonce. Mais la prise de participation du gouvernement dans L3Harris pourrait faire l'objet de critiques de la part des rivaux de L3Harris, étant donné qu'elle crée un conflit d'intérêts potentiellement important pour le gouvernement américain. Le Pentagone détiendra une participation dans une entreprise qui soumissionne régulièrement pour des contrats de défense et d'autres contrats gouvernementaux.

Cet investissement, qui constitue le premier partenariat direct avec un fournisseur de ce type, est le résultat de la nouvelle stratégie de transformation des acquisitions du ministère et de son initiative "Go Direct-to-Supplier". Cette stratégie prévoit que le ministère négocie et investisse directement avec les fournisseurs essentiels afin de réaliser des économies.

L'unité Missile Solutions de L3Harris, qui produit des systèmes de propulsion pour de nombreux missiles, notamment Patriot, THAAD, Tomahawk et le missile standard, sera séparée de l'entreprise. L3Harris conservera la majorité des parts et le contrôle de la nouvelle entité. L'accord garantit pratiquement un flux d'affaires régulier pour la nouvelle unité.

"Les récentes actions de l'administration Trump ont remis l'accent sur le renforcement de la base industrielle de la défense et la redynamisation de la concurrence après une vague de consolidation de 30 ans", a déclaré Christopher Kubasik, président-directeur général de L3Harris, dans un communiqué. "S'appuyant sur plusieurs années d'investissements soutenus et d'améliorations opérationnelles de la part de L3Harris, cette nouvelle société sera un partenaire clé du Pentagone."

Le Pentagone a déclaré dans un communiqué que le "partenariat" avec L3Harris lui permet de "négocier des accords-cadres pluriannuels d'achat de moteurs-fusées à propergol solide, essentiels à plusieurs munitions critiques, en attendant l'autorisation et les crédits du Congrès." La semaine dernière, les États-Unis ont signé un accord distinct de sept ans avec Lockheed Martin pour augmenter la production du missile PAC-3 , le type de missile lancé par le système Patriot, à 2 000 unités par an, contre environ 600.

LA STRUCTURE INHABITUELLE DE L'ACCORD POURRAIT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX

La structure de la transaction - qui combine un titre privilégié convertible par le gouvernement avec une offre publique prévue tout en maintenant le contrôle de la société mère - est très inhabituelle dans le secteur de la défense et pourrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs préoccupés par les conflits d'intérêts et la concurrence sur le marché.

L'introduction en bourse est prévue pour le second semestre 2026 et pourrait aider le gouvernement américain à réaliser des bénéfices.

J.P. Morgan Securities LLC est la banque conseil de L3Harris, et Vinson & Elkins LLP est le conseiller juridique de L3Harris pour la transaction proposée.