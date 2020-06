Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Pentagone va examiner la réponse de la Garde nationale aux manifestations Reuters • 12/06/2020 à 03:16









WASHINGTON, 12 juin (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a ordonné un examen de la réponse apportée par la Garde nationale aux récentes manifestations qui ont eu lieu aux Etats-Unis pour protester contre la brutalité policière et les discriminations raciales, a annoncé jeudi le Pentagone. Cet examen va porter sur "un ensemble de questions, dont l'entraînement, l'équipement, l'organisation, les effectifs, le déploiement et l'utilisation des soldats de la Garde nationale", a précisé le Pentagone dans un communiqué. Mark Esper avait exclu la semaine dernière de recourir à l'armée face aux violences en marge du mouvement de contestation provoqué par la mort de George Floyd le 25 à Minneapolis. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.