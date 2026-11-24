Le Pentagone est en pourparlers avec General Motors GM.O , Ford F.N et d’autres constructeurs afin de faciliter la production en série de drones, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
L'industrie automobile tente de tirer parti de l'essor des dépenses de défense , alimenté par les conflits géopolitiques à travers le monde, même si les opportunités d'augmenter son chiffre d'affaires restent limitées, selon les analystes.
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Dans le cadre d’un accord, ces entreprises fourniraient aux fabricants de drones des pièces telles que des actionneurs, des moteurs, des capteurs, des lidars et d’autres composants, précise l’article du WSJ.
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GM étudie la possibilité de fabriquer des moteurs pour drones, tandis que des responsables américains de la défense ont rencontré des dirigeants de Ford, du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International MG.TO et d’autres entreprises manufacturières, dont certaines ne font pas partie du secteur automobile, ajoute l’article
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GM et Ford n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Magna a déclaré n’avoir rien à ajouter . Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.
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GM s’est montré particulièrement intéressé par une participation à des projets militaires à la demande de hauts responsables de la défense, précise l’article, ajoutant que le constructeur automobile était en pourparlers avec RTX RTX.N et L3Harris LHX.N concernant des accords similaires
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GM a également livré des composants de boîtier pour les missiles de défense aérienne Patriot de Lockheed Martin LMT.N plus tôt cette année, dans le cadre d’un accord avec le géant de la défense
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Selon le rapport, aucun accord n’a encore été conclu et l’administration du président Donald Trump a suscité jusqu’à présent des réactions mitigées de la part des dirigeants du secteur automobile
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