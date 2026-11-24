Le Pentagone serait en pourparlers avec GM et Ford au sujet de drones militaires, selon le WSJ

Le Pentagone est en pourparlers avec General Motors GM.O , Ford F.N et d’autres constructeurs afin de faciliter la production en série de drones, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'industrie automobile tente de tirer parti de l'essor des dépenses de défense , alimenté par les conflits géopolitiques à travers le monde, même si les opportunités d'augmenter son chiffre d'affaires restent limitées, selon les analystes.