Le Pentagone serait en pourparlers avec General Motors et Ford au sujet de drones militaires, selon le WSJ

Le Pentagone est en pourparlers avec General Motors GM.O , Ford F.N et d'autres constructeurs afin de faciliter la production en série de drones, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Dans le cadre d'un accord, ces entreprises fourniraient des pièces aux fabricants de drones, précise l'article. GM étudie la possibilité de fabriquer des moteurs pour drones, tandis que des responsables de la défense américains ont rencontré des dirigeants de Ford, du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International MG.TO et d'autres entreprises industrielles, dont certaines ne font pas partie du secteur automobile, ajoute l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.