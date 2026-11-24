Le Pentagone est en pourparlers avec General Motors GM.O , Ford F.N et d'autres constructeurs afin de faciliter la production en série de drones, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Dans le cadre d'un accord, ces entreprises fourniraient des pièces aux fabricants de drones, précise l'article. GM étudie la possibilité de fabriquer des moteurs pour drones, tandis que des responsables de la défense américains ont rencontré des dirigeants de Ford, du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International MG.TO et d'autres entreprises industrielles, dont certaines ne font pas partie du secteur automobile, ajoute l'article.
Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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