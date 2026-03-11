Le Pentagone recherche des banquiers de Goldman et de JPMorgan pour l'"Unité de défense économique", selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Pentagone est en train de constituer une nouvelle équipe de banquiers d'affaires spécialisés dans le capital-investissement afin d'investir 200 milliards de dollars sur trois ans dans des opérations de défense, a rapporté Semafor mercredi, citant un document qu'il a examiné.
Le ministère de la Défense vise spécifiquement Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan et Bank of America comme principales cibles de recrutement pour l'équipe de 30 personnes, selon le rapport.
