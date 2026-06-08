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Le Pentagone publie la liste des entités désignées comme “entreprises militaires chinoises”
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a publié une liste d'entités devant être désignées comme “entreprises militaires chinoises”, selon un avis publié lundi au Journal officiel fédéral.

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