information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 18:39

Le Pentagone publie la liste des entités désignées comme “entreprises militaires chinoises”

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Le Pentagone a publié une liste d'entités devant être désignées comme “entreprises militaires chinoises”, selon un avis publié lundi au Journal officiel fédéral.