Le Pentagone interroge les entreprises de défense américaines sur leur recours aux services d'Anthropic, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement complet avec changement de source d'approvisionnement)

Le Pentagone s'adresse aux entreprises de défense pour évaluer leur dépendance aux services du laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier, avant la date limite devendredi à laquelle l'entreprise d'intelligence artificielle doit répondre au gouvernement.

Reuters a rapporté mardi qu'Anthropic n'avait pas l'intention d'assouplir ses restrictions d'utilisation à des fins militaires, et les discussions se poursuivent après une rencontre entre le directeur général de l'entreprise d'intelligence artificielle et le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth pour discuter de son avenir avec le Pentagone.

Axios a rapporté plus tôt mercredi que le Pentagone a demandé aux entreprises de défense Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N de fournir une évaluation de leur dépendance à Anthropic, une première étape vers une désignation potentielle de l'entreprise d'IA comme un "risque de la chaîne d'approvisionnement"

"Lockheed Martin a été contacté par le ministère de la Guerre au sujet d'une analyse de son exposition et de sa dépendance à Anthropic avant une éventuelle déclaration de risque pour la chaîne d'approvisionnement ", a déclaré un porte-parole de Lockheed à Axios. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire à Axios.

Boeing et Lockheed n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Pentagone n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Reuters.