Le Pentagone discuterait avec GM et Ford pour produire des drones militaires

Selon le Wall Street Journal, des responsables américains de la défense auraient approché General Motors, Ford et d'autres industriels, dont le canadien Magna International, pour fournir des pièces comme moteurs, actionneurs ou capteurs destinés aux fabricants de drones.

Le Pentagone discute avec General Motors, Ford et d'autres constructeurs pour contribuer à la production de masse de drones militaires, rapporte le Wall Street Journal, qui cite des personnes au fait du dossier. Aucun accord n'a été finalisé à ce stade.

Dans le cadre d'un tel accord, les entreprises fourniraient aux fabricants de drones des pièces comme des actionneurs, des moteurs, des capteurs ou des systèmes lidar. GM étudierait la fabrication de moteurs de drones, selon le quotidien.

Des responsables américains de la défense ont aussi rencontré des dirigeants de Ford, du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International et d'autres groupes industriels, dont certains extérieurs au secteur automobile. GM serait par ailleurs en discussion avec RTX et L3Harris pour des accords similaires, selon le Wall Street Journal.

GM a déjà fourni des composants de carter pour les missiles de défense antiaérienne Patriot de Lockheed Martin plus tôt cette année. L'administration du président Donald Trump a jusqu'à présent suscité des réactions mitigées chez les dirigeants du secteur automobile.

En Europe, le secteur automobile est déjà mis à contribution

Plusieurs constructeurs automobiles ont été sollicités pour transférer leur savoir-faire productif dans la défense. En France, Renault participe déjà à trois programmes. En janvier dernier, le groupe au losange avait annoncé un accord avec Turgis Gaillard pour codévelopper et produire Chorus, un drone de frappe en profondeur inspiré du Flamingo ukrainien, sur son site du Mans. En juin, Renault et Thales ont dévoilé Toutatis, un drone kamikaze de courte portée. Au début du mois de novembre, le constructeur automobile a dévoilé, avec le belge John Cockerill, un concept de drone terrestre baptisé Forefront.

D'autres entreprises du secteur automobile sont déjà sous-traitants dans le domaine des drones, notamment les équipementiers Schaeffler, Forvia et Valeo.