Le Pentagone déploie Mythos d'Anthropic pour combler ses failles de cybersécurité tout en prévoyant de se séparer de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Pentagone déploie le modèle de cybersécurité Mythos d'Anthropic pour détecter et corriger les failles logicielles au sein de l'administration américaine, alors même qu'il s'efforce d'achever sa transition pour se passer des services de cette entreprise spécialisée dans l'IA, a déclaré mardi le responsable technologique en chef du ministère de la Défense.
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