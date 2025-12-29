Le Pentagone annonce un contrat de 8,6 milliards de dollars avec Boeing pour la fourniture de F-15 à Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 Israël, a annoncé lundi le Pentagone, après que le président américain Donald Trump a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Floride.

"Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les tests, la production et la livraison de 25 nouveaux avions F-15IA pour l'armée de l'air israélienne avec une option pour 25 avions F-15IA supplémentaires", a précisé le Pentagone.