Le Pentagone annonce que Lockheed Martin a obtenu un contrat de vente de matériel militaire à Taïwan d'une valeur de 328,5 millions de dollars

Le Pentagone a annoncé mercredi que Lockheed Martin LMT.N avait obtenu un contrat impliquant des ventes militaires à Taïwan pour répondre à ce que Washington appelle "un besoin opérationnel urgent" de l'armée de l'air taïwanaise.

Le contrat a une valeur maximale de 328,5 millions de dollars, avec 157,3 millions de dollars de fonds de ventes militaires à l'étranger engagés au moment de l'attribution, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.