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Le Pentagone annonce qu'il va augmenter les fournitures de guerre avec les entreprises de défense
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir des déclarations)

Le Pentagone a déclaré mercredi avoir conclu des accords-cadres avec BAE BAES.L , Lockheed LMT.N et Honeywell HON.O pour stimuler la production de systèmes de défense et de munitions dans le cadre de son passage à un "pied de guerre"

Dans le cadre de ces accords, Honeywell Aerospace "augmentera la production de composants critiques pour les stocks de munitions américains", dans le cadre d'un investissement pluriannuel de 500 millions de dollars, a déclaré le Pentagone.

BAE Systems et Lockheed Martin quadrupleront également la production de têtes chercheuses pour l'intercepteur Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), tandis qu'un nouvel accord-cadre avec Lockheed accélérera la production de son missile de frappe de précision, a ajouté le Pentagone.

Ces annonces interviennent plus de trois semaines après que le président américain Donald Trump et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran .

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 154,500 GBX LSE +1,29%
HONEYWELL INTL
221,5700 USD NASDAQ -0,65%
LOCKHEED MARTIN
610,240 USD NYSE -0,98%
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