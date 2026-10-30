Le Pentagone a demandé aux Européens de modérer leur discours sur la Russie-sources

par Antoni Slodkowski, Gram Slattery et Andrius Sytas

Des responsables du Pentagone ont demandé ces dernières semaines à plusieurs pays membres de l'Otan de modérer leur discours concernant la menace que représente la Russie, arguant que certaines déclarations de dirigeants et de responsables européens avaient porté atteinte à la sécurité du continent, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie figurent notamment parmi les pays ayant reçu des messages les exhortant à modérer leurs déclarations publiques au sujet de la Russie, ont précisé les sources.

On ignore si ces messages, transmis lors de réunions bilatérales, ont été relayés à d'autres gouvernements européens.

Ces demandes interviennent alors que l'administration américaine relance ses efforts pour obtenir une issue négociée à la guerre en Ukraine.

"Les conversations privées entre alliés restent confidentielles; nous ne ferons donc aucun commentaire sur ces allégations", a dit un responsable du Pentagone.

Aucune des sources, parmi lesquelles figurent trois responsables européens et un responsable américain, n'a laissé entendre que les remarques américaines avaient été formulées sur un ton conflictuel.

L'EUROPE DEVRAIT ÉVITER DE "TITILLER" LA RUSSIE

Ces remarques des Etats-Unis reflètent un débat au sein de l'Otan sur la manière d'aborder publiquement la menace posée par une Russie de plus en plus sûre de soi.

Certains responsables occidentaux ont fait valoir que mettre l'accent sur la menace posée par Moscou pourrait faire le jeu du Kremlin, qui, selon eux, cherche à semer la peur et à saper le soutien à l'Ukraine.

D'autres estiment que les gouvernements européens doivent faire preuve de transparence pour montrer à leurs électeurs que des sacrifices et des ressources sont nécessaires pour tenir Moscou à distance.

L'une des sources proches du dossier a déclaré à Reuters que le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby avait récemment indiqué à un responsable balte qu'il ne fallait pas "titiller" les Russes.

Cette source a précisé qu'Elbridge Colby avait estimé que les déclarations publiques de certains étaient contre-productives.

"Nous vous aidons. Les Américains sont là", a déclaré un autre responsable européen, décrivant les messages privés transmis récemment par le Pentagone. "Mais ne parlez pas trop fort. Ne faites pas de bruit."

Lors d'une autre réunion récente, le Pentagone a exhorté une délégation estonienne à faire preuve de "modération" dans ses communications, selon une personne au fait de la rencontre.

MOSCOU MET À L'ÉPREUVE LA DÉTERMINATION DE L'EUROPE

L'un des responsables européens a déclaré que les conseils du Pentagone, bien que cordiaux, étaient déconcertants, étant donné que les services de renseignement des Etats baltes n'ont cessé, ces derniers mois, de minimiser la probabilité que la Russie teste les dispositions de défense mutuelle de l'Otan.

D'autres services de renseignement de l'Otan ont en revanche publiquement averti que la Russie pourrait intensifier considérablement sa campagne de sabotage dans un avenir proche.

Les messages du Pentagone adressés aux responsables de l'Otan interviennent à un moment critique pour la sécurité européenne.

La Russie a récemment intensifié sa campagne d'attaques "qu'elle pourrait nier" contre les pays de l'Otan, ont indiqué des responsables des services de renseignement occidentaux.

Dans le même temps, des responsables américains discutent d'éventuels accords commerciaux avec la Russie dans le cadre de la campagne menée par l'administration américaine en faveur de la paix en Ukraine.

Ces efforts suscitent des réactions mitigées de la part des responsables européens, dont beaucoup plaident en faveur d'un isolement économique continu du Kremlin.

Les responsables du Pentagone, quant à eux, réexaminent le dispositif militaire de Washington en Europe, un processus qui pourrait se traduire par une forte réduction de la présence militaire américaine sur le continent.

Des responsables américains ont déclaré que les membres européens de l'Otan devaient assumer davantage de responsabilités en matière de défense, d'autant plus que les Etats-Unis concentrent leurs efforts sur les menaces au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie de l'Est.

(Avec la contribution de Phil Stewart à Washington; version française Camille Raynaud)