Le Pentagone a cherché à se réapprovisionner en 13 minéraux critiques un jour avant l'attaque contre l'Iran

L'armée américaine a demandé vendredi à des sociétés minières de l'aider à augmenter l'approvisionnement national en 13 minéraux critiques utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, des armes et d'autres produits, selon un document examiné par Reuters .

Cette demande est intervenue un jour avant que les États-Unis et Israël ne lancent des frappes sur l'Iran ( ) et constitue le dernier exemple en date de la faiblesse de l'accès de Washington à des matériaux largement utilisés dans la guerre.

Le Pentagone a demandé aux membres du Consortium de la base industrielle de défense (DIBC), un groupe d'entreprises, d'universités et d'autres fournisseurs de l'armée, de soumettre avant le 20 mars des propositions de projets susceptibles d'extraire, de traiter ou de recycler du nickel, du graphite, des terres rares et d'autres minéraux, comme le montre le document.

La Maison Blanche, la DIBC et le Pentagone n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.