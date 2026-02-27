Le Pentagone a abattu un drone gouvernemental lors d'un accident au Texas, selon des collaborateurs du Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Pentagone a déployé un système anti-drone à base de laser, selon des collaborateurs

*

Le système a abattu un drone des douanes et de la protection des frontières près de la frontière mexicaine, selon des collaborateurs

*

La FAA ferme l'espace aérien autour de Fort Hancock (Texas) jusqu'au 24 juin

(Déclaration de la FAA et détails supplémentaires de la part d'assistants) par David Shepardson

L'armée américaine a abattu un drone du gouvernement américain avec un système anti-drone à base de laser , un accident qui a incité la Federal Aviation Administration à interdire les vols jeudi dans une zone située autour de Fort Hancock, au Texas, ont déclaré des collaborateurs du Congrès à Reuters.

Le Pentagone n'a pas fait de commentaire immédiat, mais la FAA a cité des "raisons de sécurité spéciales" dans son avis sur les restrictions de l'espace aérien près de la frontière mexicaine.

Les représentants Rick Larsen, Bennie Thompson et Andre Carson, principaux membres démocrates des commissions chargées des questions d'aviation et de sécurité intérieure, ont déclaré dans un communiqué commun que le Pentagone aurait abattu un drone des douanes et de la protection des frontières, et ont critiqué le manque de coordination.

Les législateurs ont déclaré qu'ils avaient prévenu il y a plusieurs mois que la décision de la Maison Blanche de contourner une proposition bipartisane visant à former les opérateurs de contre-drones et à résoudre les problèmes de coordination "était une idée à courte vue".

"Aujourd'hui, nous voyons le résultat de l'incompétence", indique le communiqué.

Des collaborateurs du Congrès ont déclaré à Reuters que le Pentagone aurait utilisé le système laser à haute énergie pour abattre le drone du CBP près de la frontière mexicaine, dans une zone qui connaît souvent des incursions de drones mexicains utilisés par les cartels de la drogue. Le CBP et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La FAA a indiqué qu'elle étendait les restrictions de vol antérieures dans la zone pour "inclure un plus grand rayon afin d'assurer la sécurité", mais a précisé que cela n'avait pas d'incidence sur les vols commerciaux en raison de l'emplacement de la zone.

Ce mois-ci, la FAA a annoncé qu'elle interrompait le trafic pendant dix jours à l'aéroport voisin d'El Paso, au Texas, avant de faire marche arrière et de lever son interdiction au bout de huit heures environ. Fort Hancock se trouve à environ 80 km (50 miles) d'El Paso.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que la fermeture découlait de préoccupations concernant l'utilisation du système anti-drone à base de laser et que la FAA avait accepté d'abandonner ses restrictions autour d'El Paso si le Pentagone acceptait de retarder d'autres essais en attendant un examen de la sécurité par la FAA.

En début de semaine, le Pentagone et le CBP ont déclaré à des membres du Congrès qu'ils pensaient pouvoir déployer le laser sans l'accord préalable de la FAA.

Les assistants ont déclaré qu'il y avait un manque de coordination entre la FAA et le Pentagone. Le gouvernement a informé les bureaux du Congrès de la fermeture d'El Paso et de l'incident de Fort Hancock jeudi en fin de journée.

L'avis de la FAA interdit tous les vols dans la zone de Fort Hancock, mais précise que les vols d'ambulance aérienne ou de recherche et de sauvetage peuvent être autorisés avec la Joint Task Force-Southern Border (Force opérationnelle interarmées à la frontière sud). Les restrictions de vol doivent durer jusqu'au 24 juin.

Les agences gouvernementales ont informé le personnel du Congrès en début de semaine sur l'incident d'El Paso et devraient informer les législateurs dès la semaine prochaine.

Le CBP a déployé la technologie laser ce mois-ci pour abattre quatre drones suspectés d'appartenir à un cartel, malgré les avertissements de la FAA selon lesquels la technologie n'avait pas été jugée sûre pour être utilisée à proximité de vols commerciaux, a déclaré un collaborateur à Reuters, ajoutant que les agences leur avaient dit que le laser n'avait jamais été déployé auparavant au niveau national.