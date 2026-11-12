Le PE de Nvidia atteint son plus bas niveau depuis 14 ans, mais le départ de son directeur général et les inquiétudes liées à l'IA assombrissent cette bonne affaire

Selon l’un des indicateurs préférés de Wall Street, l’action Nvidia NVDA.O semble être une bonne affaire.

Après une forte chute par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, l’action Nvidia se négocie actuellement à un niveau équivalent à 12 fois les bénéfices attendus. Il s’agit de sa valorisation la plus basse depuis 2012, époque à laquelle le fabricant de puces était en concurrence avec Advanced Micro Devices AMD.O pour dominer le marché des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo, tout en peinait à s’imposer sur le marché des tablettes et autres appareils mobiles.

Le titre a chuté de plus de 5 % jeudi après la démission du directeur général Jensen Huang, et affiche une baisse d’environ 12 % cette semaine sur fond de scandale lié à des informations faisant état de ses relations extraconjugales, dont une avec une femme présumée être une espionne chinoise .

Nvidia's forward PE falls to 14-year low

La directrice financière, Colette Kress , assure l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur définitif.

Mais les inquiétudes concernant la direction ne sont pas la seule source de préoccupation pour les investisseurs. Nvidia, dont les processeurs graphiques (GPU) ont alimenté l’essor de l’IA, affiche désormais une baisse de plus de 30 % par rapport à son plus haut historique, en grande partie en raison des craintes d’un ralentissement potentiel dans le déploiement des centres de données dédiés à l’IA.

« Il s’agit d’un événement lié à une personnalité clé, et non d’un problème de demande. Personne n’annule de commandes de processeurs graphiques parce que le directeur général a démissionné. Historiquement, les actions mettent du temps à trouver un plancher après le départ soudain d’un directeur général, le temps que le marché digère les enquêtes et la recherche d’un successeur », a déclaré Erik Kratz, codirecteur de la gestion de patrimoine et directeur des investissements chez Arena Private Wealth à Chicago.

Nvidia publiera ses résultats trimestriels mardi, et les investisseurs observeront si sa forte croissance peut se maintenir sans Huang.

Les investisseurs privilégient les actions présentant un faible ratio cours/bénéfice (ou PER), mais un multiple faible peut également refléter des doutes quant à la concrétisation des bénéfices attendus.

Alors que le cours de l’action Nvidia s’est effondré ces dernières semaines, les analystes ont jusqu’à présent maintenu leurs prévisions de forte croissance des bénéfices, s’attendant à ce que la demande de puces Nvidia continue de dépasser l’offre. Cela pourrait changer après la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Selon les données de LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que Nvidia annonce une hausse de 92 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre d'octobre et un bénéfice net de plus de 60 milliards de dollars, soit une augmentation de 89 % en glissement annuel. Les investisseurs seront impatients d'entendre ce que Colette Kress aura à dire sur les perspectives de Nvidia, ce qui pourrait s'avérer encore plus important que les résultats eux-mêmes.