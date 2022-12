Le PDG de Renault Luca de Meo présidera l’Association des constructeurs européens en 2023

(AOF) - Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, sera président de l'Acea (Association des constructeurs européens d'automobiles) en 2023, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois, comme l'annonce ce jour le conseil d'administration de l’Acea , précisant que Luca de Meo succédera à Oliver Zipse, PDG de BMW, qui a occupé ce poste au cours des deux dernières années."Il est urgent que l'Europe mette en œuvre des politiques qui soutiennent pleinement notre objectif de décarbonisation, et nous permettent de faire face à une concurrence mondiale croissante", déclare Luca de Meo.

"Nous saluons le travail en cours sur une loi européenne sur les matières premières, qui devrait soutenir la résilience économique du continent et le passage à des émissions nulles. Notre industrie s'est engagée à investir massivement dans l'e-mobilité, et à garantir la création de valeur et d'emplois en Europe."

"La proposition Euro 7 dans sa forme actuelle, cependant, priverait l'électrique de ressources humaines et financières massives, au moment même où d'autres régions du monde créent un environnement d'investissement attractif pour la mobilité à émissions zéro", ajoute le nouveau président de l'Acea.

"L'Acea continuera à plaider pour un équilibre entre ce qui est bon pour l'environnement, ce qui est bon pour l'économie européenne et ce qui est bon pour la société ", annonce-t-il.