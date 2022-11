Le PDG de Néovacs, Hugo Brugière, au conseil d'administration de Pharnext

(AOF) - Néovacs, société française de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes et l’accompagnement de BioTech et MedTech prometteuses, annonce la nomination de son PDG Hugo Brugière en tant qu’administrateur de Pharnext.Cette nomination intervient dans le cadre de l’accord de financement et d’accompagnement stratégique de la société Pharnext, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante.