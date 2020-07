Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG d'Alstom évoque un dialogue fluide avec l'UE sur Bombardier Reuters • 08/07/2020 à 14:51









PARIS, 8 juillet (Reuters) - Les discussions en cours avec la Commission européenne sur le projet d'Alstom de racheter son concurrent canadien Bombardier BBDb.TO se passent de manière "fluide", a déclaré mercredi le PDG du spécialiste français des infrastructures ferroviaires. Des sources ont dit à Reuters qu'Alstom était prêt à céder des actifs pour s'assurer du feu vert de Bruxelles à l'opération qui donnerait naissance à un nouveau numéro deux mondial dans le rail, mieux armé pour faire face à la concurrence du géant chinois CRRC. "Nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des autorités (...) de concurrence à travers le monde pour voir si elles ont des objections. Aujourd'hui, ce processus se passe extrêmement bien", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, à l'occasion de l'assemblée générale du groupe. "Le dialogue avec la Commission européenne se passe de manière tout à fait fluide", a-t-il ajouté lors de l'assemblée qui se tient sur internet. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief)

