Le patronat français dénonce le projet de directive européenne sur le "devoir de vigilance"

(AOF) - Le Medef (Mouvement des entreprises de France) "regrette vivement " dans un communiqué du 15 mars le vote du Conseil des ministres européens le même jour sur la directive relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. L’organisation patronale française estime que ce texte "échoue à atteindre un équilibre raisonnable entre la nécessité d’une conduite des affaires responsable et durable et la préservation de la compétitivité des entreprises ".

France Industrie, organisation patronale qui rassemble 31 fédérations sectorielles de l'industrie et les présidents de 50 grandes entreprises privées et publiques intervenant dans l'ensemble des secteurs industriels, demande en écho aux eurodéputés de ne pas adopter ce texte "nocif pour l'industrie".

"Si ce texte était adopté, il dégraderait la compétitivité de l'industrie européenne en faisant peser sur celle-ci des obligations bien plus sévères que celles concernant les entreprises des pays tiers " estime-t-elle. " Ce n'est pas au moment où l'Europe doit affronter tant de défis qu'il faut affaiblir sa souveraineté et ses capacités de production".

"En fixant des obligations de moyens et de résultats sans précédent ainsi que des sanctions totalement disproportionnées, cette directive exposerait toutes nos industries à des litiges dans le monde entier " affirme France Industrie. " Les petites et moyennes entreprises seront aussi concernées car constituant l'essentiel des chaînes de valeur vers lesquelles les plus grandes se tournent pour répondre aux contraintes imposées par le projet de texte .