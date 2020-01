Le patron historique du moteur de recherche français Qwant quitte sa direction

Eric Leandri, à Paris le 14 juin 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le dirigeant historique du moteur de recherche français Qwant, Eric Leandri, va quitter la direction exécutive de l'entreprise mais il reste actionnaire et présidera son comité stratégique et scientifique, a-t-on appris jeudi auprès de Qwant.

Qwant va par ailleurs être recapitalisée par la Caisse des dépôts et le groupe allemand Axel Springer, qui détiennent déjà ensemble au moins 35% du capital, selon des recoupements de l'AFP. Le montant de cette recapitalisation, finalisée fin février, n'a pas été précisé.

Jean-Claude Ghinozzi, l'actuel directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing, présidera et assurera la direction générale de l'entreprise. Elle sera également dotée d'un conseil de gouvernance présidé par Antoine Troesch, de la Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts), selon Qwant et la Caisse des dépôts.

Eric Leandri, qui reste l'un des actionnaires importants de Qwant (150 salariés), prendra de son côté la présidence d'un comité stratégique et scientifique de Qwant, pour "définir les orientations scientifiques et technologiques" de l'entreprise, selon un communiqué de l'entreprise.

Créé en 2013 par des investisseurs privés, Qwant appartient au club mondial très fermé des moteurs de recherche, ultra-dominé par Google, mais dans lequel figurent également l'américain Bing (Microsoft), le russe Yandex, le chinois Baidu et le coréen Naver.

Il fonctionne avec ses propres algorithmes pour ratisser le web et les réseaux sociaux, et ne trace pas le comportement de ses utilisateurs comme le fait Google. Les publicités qu'il affiche sont uniquement liées aux mots recherchés par l'utilisateur, et non aux recherches précédentes ou au profil de celui-ci.

Qwant estime sa part du marché français des moteurs de recherche à plus de 4%, mais les sites Statscounter et Similar Web lui attribuent des parts de marché inférieures, autour de 1%.

lby/tq/shu/spi