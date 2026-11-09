Le patron du géant Nvidia dans la tourmente sur fond d'affaire d'espionnage

Le patron et fondateur de Nvidia, Jensen Huang, lors d'une conférence à Berlin, en Allemagne, le 21 octobre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, l'un des acteurs les plus puissants de la tech, est dans la tourmente lundi, suspecté d'avoir été espionné par sa maîtresse pour le compte de la Chine, qui dément.

L'action de Nvidia, géant américain des équipements pour l'IA, s'échangeait en baisse de 5% vers 09H00 GMT sur la plateforme d'échanges Tradegate.

Jensen Huang a admis une relation extraconjugale avec cette femme nommée Alice Huang, sans lien de parenté avec lui, et est désormais visé par une enquête indépendante lancée par son propre conseil d'administration.

Une affaire embarrassante qui tombe mal, à quelques jours d'un déplacement en Chine de Donald Trump qui a dit la suivre de "très près" et au moment où le secteur est chahuté en Bourse.

Selon les autorités américaines, Alice Huang a été recrutée par les services d'espionnage chinois en raison de sa proximité avec le dirigeant du groupe spécialisé en semi-conducteurs. Mais Pékin dément catégoriquement.

"L'histoire d'un soi-disant espion chinois n'est que diffamation et calomnie sans fondement", a déclaré lundi Guo Jiakun, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.

À l'origine des révélations, le New York Times avait écrit fin octobre qu'Alice Huang, aussi connue comme Huang Le, responsable chinoise de l'entreprise Megaspeed, était soupçonnée par les services de renseignement américains d'avoir opéré comme agent du renseignement de Pékin et d'avoir noué une relation étroite avec Jensen Huang, aujourd'hui âgé de 63 ans.

Son entreprise, basée à Singapour, est soupçonnée d'avoir dérouté vers la Chine des puces d'IA avancées de Nvidia, affirmait le journal, citant des sources anonymes proches de l'enquête.

Dans un communiqué dimanche, le conseil d'administration de Nvidia cite des informations de presse sur des "efforts de services de renseignement étrangers" visant son fondateur et patron, sans en indiquer l'origine géographique, ni la teneur.

Il précise qu'un comité d'administrateurs indépendants, "assisté par des juristes extérieurs indépendants", va superviser une enquête. Affirmant que le conseil "a confiance en Jensen et en son équipe dirigeante", il souligne que le grand patron "soutient totalement cet examen et s'est engagé à coopérer".

"Bien que le conseil n'ait aucune raison de penser que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis, l'enquête du conseil examinera toutes les informations disponibles", a-t-il assuré, précisant que des informations supplémentaires seraient transmises lorsque ce sera "approprié".

Mea culpa

Jensen Huang a confirmé soutenir l'enquête dans un message aux employés du groupe dont l'AFP a obtenu copie. Il y reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale et en être "profondément désolé". Il assure de son "engagement total" envers l'entreprise.

Né à Taipei, Jensen Huang incarne une success-story à l'américaine, envoyé à 9 ans seulement, avec son frère, en internat dans un village du Kentucky (centre-est).

Il a fondé Nvidia en 1993 et l'entreprise a connu une explosion fulgurante ces dernières années grâce au succès de ses puces, appelées cartes graphiques ou GPU (Graphics Processing Unit), considérées comme indispensables au développement de l'IA générative.

Signe de son influence, il faisait partie de la délégation de patrons en voyage avec le président américain pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, à Pékin en mai. "Je vais certainement l'emmener", a dit Donald Trump dimanche à la presse, au sujet de son très prochain déplacement en Chine.

M. Trump a relevé que Jensen Huang était "quelqu'un d'honnête" et une "personne remarquable, mais vous ne savez jamais ce qu'il se passe".

"Épée de Damoclès"

Nvidia est présente à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'IA, des modèles aux centres de données, en passant par ses propres concurrents, fabricants de puces. Elle a engagé plusieurs centaines de milliards de dollars pour soutenir l'IA, sous forme de participations, prêts ou garanties.

L'affaire survient alors que les valeurs liées à cette technologie ont plongé la semaine dernière en Bourse après les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui accroissent la probabilité d'une régulation du développement tous azimuts des centres de données et s'ajoutent aux craintes d'une bulle IA.

Pour Dan Ives, directeur de Yorkville Ives, c'est un "moment très embarrassant pour Jensen qui va déclencher de multiples enquêtes parlementaires, à tout le moins".

Cela va également constituer "une épée de Damoclès sur l'action pour toute une myriade de raisons", a-t-il estimé, s'attendant à ce que M. Huang conserve son poste "sans interruption à court terme" même s'il existe "clairement un risque" qu'il le perde.

Cet épisode, selon lui, va "accentuer l'attention majeure concernant la vente de microprocesseurs à la Chine".