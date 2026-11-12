Le patron de Nvidia Jensen Huang emporté par le scandale, onde de choc pour l'IA

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, le 6 janvier 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Jensen Huang, l'un des plus influents architectes de la révolution de l'intelligence artificielle (IA), a lâché brutalement jeudi les commandes de Nvidia, balayé par le scandale de ses relations extraconjugales, dont sa liaison avec une femme accusée d'espionnage pour la Chine.

Le conseil d'administration du numéro 1 mondial de la conception de puces pour l'IA a indiqué dans un communiqué que son emblématique cofondateur quittait ses fonctions de président, directeur général et d'administrateur, avec effet immédiat et sans dévoiler de motif.

La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la direction générale le temps de trouver un successeur pérenne.

Photo non datée fournie par Nvidia, et obtenue le 12 novembre 2026, montrant Colette Kress, directrice financière de Nvidia, nommée PDG par intérim à la suite de la démission du PDG de Nvidia, Jensen Huang ( NVIDIA / Handout )

La chute du puissant patron au blouson de cuir dépasse le sort de l'entreprise, qui a mobilisé ses immenses profits pour garantir les investissements de ses propres clients et la construction de centres de données destinés à accueillir ses puces. Le groupe a gagné le surnom de "banque centrale de l'IA" mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

La sanction des marchés a été sans appel : le titre Nvidia, qui avait déjà perdu un quart de sa valeur en un peu plus d'un mois sur un marché technologique chahuté, a dégringolé de 13% à l'ouverture de la Bourse de New York, avant de se reprendre (-5,86% vers 20H30 GMT), tandis que le secteur technologique semblait encaisser ce nouveau choc.

La disgrâce de celui qui luttait contre tous les freins à la course à l'IA, défendait les modèles d'IA ouverts, y compris chinois, et plaidait pour assouplir les restrictions d'exportation de puces, pourrait aussi relancer les tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Jensen Huang a accepté de témoigner à huis clos devant le Congrès avant la fête de Thanksgiving, le 26 novembre, a annoncé jeudi l'élu républicain Brian Mast, président de la commission des Affaires étrangères.

Donald Trump, qui avait fait de Jensen Huang un conseiller informel sur l'IA, a réagi dans la foulée, suggérant de confier son poste à Tim Cook, qui a lâché les rênes opérationnelles d'Apple en septembre.

"Maintenant que le patron de Nvidia Jensen Huang, qui a fait un boulot fantastique, a démissionné, il n'y a qu'un homme pour prendre sa place - Tim Cook d'Apple. Une légende remplace une légende", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

– Deux affaires –

La disgrâce fulgurante de Jensen Huang s'est accélérée à partir de dimanche, quand son conseil d'administration s'est résolu à ouvrir une enquête sur des révélations de presse. Celles-ci portaient sur sa relation extraconjugale avec Alice Huang, une dirigeante d'entreprise chinoise soupçonnée par le renseignement américain d'être une espionne à la solde de Pékin.

Au même moment, Jensen Huang admettait avoir été "infidèle à (sa) femme", se disant prêt à en assumer les conséquences.

Pékin, de son côté, a vivement démenti. Washington se sert de ce "récit inventé" comme prétexte pour imposer un "blocus technologique" à la Chine, a encore accusé jeudi une porte-parole de la diplomatie chinoise.

Mercredi, quelques heures avant une réunion surprise du conseil d'administration de Nvidia pour discuter du sort de son patron, le New York Times révélait une deuxième liaison extraconjugale de Jensen Huang, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de l'entreprise chargée de la santé, Kimberly Powell.

– Qui pour le remplacer ? –

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

Américano-Taïwanais de 63 ans, Jensen Huang avait cofondé Nvidia, qu'il dirigeait depuis sa création en 1993, transformant ce concepteur de cartes graphiques pour jeux vidéo en premier créateur au monde de puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA.

"Le conseil d'administration et l'entreprise remercient Jensen pour sa contribution inestimable à la société et à l'ensemble du secteur", est-il écrit dans le communiqué publié jeudi.

Très admiré dans la Silicon Valley, il reste le principal actionnaire individuel de Nvidia, détenant environ 3,6% du capital du groupe, selon les derniers documents financiers.

Outre Tim Cook, les noms d'Ian Buck, cadre de Nvidia, de Lisa Su, patronne du concurrent AMD et cousine éloignée de Jensen Huang, et de Rene Haas, un ancien de la maison qui dirige le britannique Arm, sont cités dans la presse comme successeurs potentiels.

Nvidia a indiqué que ses résultats trimestriels seront publiés comme prévu le 17 novembre.

En réponse à une publication sur les réseaux sociaux lui suggérant d'embaucher Jensen Huang, le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que ce serait "un honneur" de le faire.