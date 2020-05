Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le patron de Nissan en Amérique du Nord démissionne Reuters • 14/05/2020 à 20:13









14 mai (Reuters) - Nissan 7201.T a annoncé jeudi la démission du patron de ses activités en Amérique du Nord alors que le constructeur japonais, partenaire d'alliance de Renault RENA.PA , doit présenter d'ici fin mai un plan de restructuration. José Luis Valls, président de Nissan North America et vice-président exécutif du groupe, quittera ses fonctions le 15 juin pour des raisons familiales et personnelles, a dit Nissan. Jérémie Papin va superviser les activités de Nissan en Amérique du Nord en tant que vice-président pour la région. Reuters a rapporté le 4 mai que Nissan allait considérablement réduire la voilure en Europe et sur d'autres marchés afin de se concentrer sur les Etats-Unis, la Chine et le Japon dans le cadre d'un nouveau plan stratégique qui doit être présenté le 28 mai. (Sanjana Shivdas à Bangalore version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -5.42% RENAULT Euronext Paris -0.47%