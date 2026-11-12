Le patron de GEA annonce son départ anticipé, le titre décroche

Stefan Klebert quittera ses fonctions en avril 2027, avant la fin de son contrat. Le groupe industriel allemand, qui perd près de 5% avant la clôture jeudi, a choisi un dirigeant de longue date, Klaus Stojentin, pour lui succéder.

GEA changera de patron au printemps prochain. Aux commandes depuis février 2019, Stefan Klebert, 61 ans, a demandé à partir à l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2027, alors que son contrat courait jusqu'à fin 2028. Le conseil de surveillance a accepté cette décision. Il restera en poste jusque-là pour accompagner la transition.

Le choix de la continuité

Son successeur, Klaus Stojentin, prendra ses fonctions le 29 avril pour cinq ans. Agé de 59 ans et présent chez GEA depuis 2003, il siège déjà au directoire et dirige la division Nutrition Plant Engineering, spécialisée dans les installations de production pour la nutrition. Stefan Klebert a loué les qualités de ce dernier : "Il connaît notre entreprise comme peu de personnes la connaissent."

Cette passation intervient après une profonde transformation du groupe, qui souligne la progression de ses commandes, de ses ventes et de sa rentabilité sous la direction du patron sortant. GEA a également rejoint le DAX, l'indice des grandes entreprises cotées allemandes, en septembre 2025. "Je veux m'appuyer sur ces bases et continuer à faire progresser GEA sur la voie de la réussite", déclare Klaus Stojentin.

Il sera remplacé à la tête de sa division par Andreas Seeringer, 46 ans, actuel responsable de Farm Technologies, qui entrera également au directoire pour un mandat de trois ans.

En Bourse, l'action GEA reculait de 4,51%, à 69,85 euros, juste avant la clôture jeudi. En début de semaine, les analystes étaient partagés sur le titre. UBS et mwb research recommandaient l'achat, portés par les commandes, tandis qu'AlphaValue conseillait de vendre, jugeant l'action chère, et que DZ Bank préconisait de conserver le titre.