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Le patron d’Audi critiqué par IG Metall pour s'être affiché au côté de Trump
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:13

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Le président du directoire d'Audi, filiale de Volkswagen VOWG.DE , a été vivement critiqué lundi par la dirigeante d’IG Metall pour sa présence au côté du président américain Donald Trump lors de l’annonce d’un projet d’usine de 4 milliards de dollars (3,57 milliards d'euros) à Perry, en Géorgie.

"La manière dont Gernot Döllner s’est présenté, lui et Audi, aux États-Unis est profondément embarrassante, politiquement inacceptable et indigne de l’entreprise", déclare dans un communiqué Christiane Benner.

Elle dénonce une violation du code de conduite d’Audi, qui interdit tout soutien public à un candidat dans les trois mois précédant une élection. Les élections américaines de mi-mandat se déroulent le 3 novembre.

Cet investissement aux Etats-Unis intervient alors que Volkswagen mène la plus grande restructuration de son histoire, marquée par d’importantes suppressions d’emplois et de possibles fermetures d’usines en Allemagne.

(Reportage Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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